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Пенсионеры из ОРДЛО и Крыма имеют право на две пенсии – Третьякова

Комментариев: 9
Пенсионеры из Донбасса и Крыма имеют право на получение пенсий, как от Украины, так и от оккупационных сил, говорит Третьякова.
Председатель парламентского комитета по вопросам социально политики Галина Третьякова
Председатель парламентского комитета по вопросам социально политики Галина Третьякова
facebook.com\Галина Третьякова

Пенсионеры, проживающие на неподконтрольных Украине территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать и украинскую пенсию, и выплаты со стороны оккупантов. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам социально политики Галина Третьякова в интервью агентству Интерфакс-Украина

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“Мы не признаем оккупанта и его действий, мы не признаем тех “пенсий“ и “документов“, мы не признаем того, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а снабжаем его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь“, - завила Третьякова.

Третьякова также отметила, что получение выплат от Пенсионного фонда РФв Крыму и “пенсионных фондов“ группировок так называемых “ЛДНР“ не может считаться основанием для невыплаты пенсий украинской стороной.

Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть здесь бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить здесь поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии - разве это должен разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет! – заявила Третьякова.

Также Третьякова отметила, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях - это еще один вид санкций против РФ. 

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Напомним, ранее пенсии для жителей ОРДЛО: в ВР рассказали, когда рассмотрят закон

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Теги: Украина, Крым, ОРДЛО, Пенсии
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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    02.01.2020, 19:41
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В чем вопрос? Украинский паспорт - пенсия!
Брюква_и_Клюква    02.01.2020, 19:07
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Они должны определиться - украинцы они или сизосые мокши.
BROKER666    02.01.2020, 18:42
Оценка:  +3
BROKER666
с какой радости я должен платить из своего кармана тем кто визжал: окурок, введи?
kapablankas    02.01.2020, 18:39
Оценка:  -1
kapablankas
Галина Третьякова у різний час входила до складу громадських рад при міністерствах (Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів та Міністерство доходів і зборів України). Була членом правління Пенсійного фонду України. Працювала головою громадської ради при
kapablankas    02.01.2020, 18:40
Оценка:  +3
kapablankas
вона ніколи не працювала

член всіх і голова деяких рад

п и з доболка коротше
Антибес    02.01.2020, 18:31
Оценка:  -7
Антибес
Про Крым согласен.А вот с ЛДНР нн всё так просто.Слишком много горя и страданий наши головорезы принесли народу Донбасса только из-за того что этот народ не смирился с антиконституционным госпереворотом.Поэтому пенсионерам ЛДНР наша охреНэнька обязана платить тройную пенсию.
Колишній-східняк    02.01.2020, 18:34
Оценка:  +4
Колишній-східняк
на территориях того же Донбасса, куда не ступил сапог русского мира, никакого горя не наблюдается...
Сквозняк    02.01.2020, 19:04
Оценка:  0
Сквозняк
Твой народ дудлит боярыщник и богословляет Карлика, который их в это время обворовывает, и ты на вони здесь зарабатываешь свои грязные гроши.
Колишній-східняк    02.01.2020, 18:23
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Для этого надо, чтобы те "территории" налоги платили Украине... У нас пенсии не из накопительных фондов выплачиваются, а непосредственно из налогов.
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