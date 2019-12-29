У Рябошапки проводят собеседования прокуроров по делам Майдана

В Офисе Генпрокурора проходит квалификационная аттестация прокуроров.

2 января в Офисе Генпрокурора, в рамках переаттестации, проходят собеседования прокуроров, которые участвовали в расследование массовых расстрелов на Майдане.

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По информации СМИ, сегодня на собеседование были приглашены более 30 человек. Результаты переаттестации будут опубликованы на сайте Офиса Прокурора.



Сообщается, что ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.



Напомним, в Украине ликвидировали Генпрокуратуру. Вместо нее теперь Офис генерального прокурора.

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