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У Рябошапки проводят собеседования прокуроров по делам Майдана

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В Офисе Генпрокурора проходит квалификационная аттестация прокуроров.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка
Пресс-служба Офиса генпрокурора

2 января в Офисе Генпрокурора, в рамках переаттестации, проходят собеседования прокуроров, которые участвовали в расследование массовых расстрелов на Майдане. 

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По информации СМИ, сегодня на собеседование были приглашены более 30 человек. Результаты переаттестации будут опубликованы на сайте Офиса Прокурора.

Сообщается, что ранее собеседование успешно прошел прокурор Алексей Донской.

Напомним, в Украине ликвидировали Генпрокуратуру. Вместо нее теперь Офис генерального прокурора.

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