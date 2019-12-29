На взятке попался один из руководителей управления Ужгородского горсовета

Полиция объявила подозрение руководителю одного из управлений Ужгородского горсовета.

Сотрудники Нацполиции в Закарпатской области объявили подозрение руководителю одного из управлений Ужгородского городского совета. Его подозревают во взяточничестве, растрате бюджетных средств и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на своем сайте.

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Так, правоохранители задокументировали противоправную деятельность должностного лица и собрали материалы, подтверждающие его причастность к совершению преступлений.

Во время следствия правоохранители установили, что за подписание актов выполненных работ с недостоверными сведениями относительно их объема руководитель одного из управлений Ужгородского городского совета получил неправомерное вознаграждение - 20 тыс. гривен от представителя коммерческой структуры, - говорится в сообщение.

Также, согласно экспертному заключению, сумма нанесенного ущерба в результате подписания данных актов составляет 520 тыс. гривен.

Госслужащему объявили подозрение 2 января по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Напомним, ранее вступил в силу закон о коррупции

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