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В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров трубой

Комментариев: 2
Водитель вступил в конфликт с пассажирами, после чего не сдержался и пустил в ход железный предмет.
Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве
Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве
www.vmr.gov.ua

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В Харькове водитель троллейбуса нанес телесные повреждения двум пассажирам, сообщает пресс-центр Нацполиции области в четверг, 2 января.
 
Отмечается, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.
 
Он остановил транспортное средство и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира, - пишет пресс-служба.
 

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В связи с инцидентом открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы. 

Напомним, в Запорожье водитель маршрутки избил пассажира на костылях. За беззащитного мужчину никто из пассажиров не вступился.

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Теги: Харьков, полиция, водитель, драка, троллейбус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Антибес    02.01.2020, 20:14
Оценка:  -4
Антибес
Трубой?Хорошо хоть что колесо у троллейбуса не снял и не откуярил их этим колесом.Тогда бы точно была Пэрэмога.
srh_fever    02.01.2020, 20:09
Оценка:  -1
srh_fever
ептыть эуропа )))хахахаха
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