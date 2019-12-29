В Харькове водитель троллейбуса избил пассажиров трубой

Водитель вступил в конфликт с пассажирами, после чего не сдержался и пустил в ход железный предмет.

Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве www.vmr.gov.ua

Читай также: Под Николаевом депутат с пистолетом угрожал патрульным В Харькове водитель троллейбуса нанес телесные повреждения двум пассажирам, В Харькове водитель троллейбуса нанес телесные повреждения двум пассажирам, сообщает пресс-центр Нацполиции области в четверг, 2 января.

Отмечается, что во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

Он остановил транспортное средство и начал выражаться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира, - пишет пресс-служба.

Читай также: Жители Николаева избили пьяного водителя В связи с инцидентом открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы. В связи с инцидентом открыто дело по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет ограничения свободы.