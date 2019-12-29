Слуги народа хотят существенно изменить правила голосования в Раде

Вместо 3-4 дней для голосования в неделю предлагается оставить для этого всего один день.

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В Верховной раде зарегистрирован законопроект об изменениях в Регламент парламента, которым предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Законопроект №2691 внесли в парламент руководитель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции.

Предложенными изменениями определяется, что в дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения; в четверг - голосование.

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Также законопроектом определяется, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

Кроме того, голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после завершения голосования по отклоненным главным комитетом предложениям, поправкам. При этом не будет допускаться внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту.

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Также предлагается определить, что в повестку дня сессии Верховной рады будут включаться вне очереди без голосования законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Для справки. Сейчас голосование в Верховной раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда - в пятницу.

Напомним, с 1 января народные депутаты в Украине стали “прикосновенными“. Чтобы привлечь депутата к ответственности, отныне не нужно будет голосовать за это в ВР. Достаточно будет решения генрокурора.

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