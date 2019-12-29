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Погоня со стрельбой в центре Одессы: Опубликовано видео

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В новогоднюю ночь в центре Одессы произошла погоня со стрельбой.
Полицейские со стрельбой задержали нарушителей в Одессе
Полицейские со стрельбой задержали нарушителей в Одессе
скриншот,

В ночь на 1 января, в центре Одессе, полицеские со стрельбой остановили машину нарушителей. Видео задержания было опубликовано в одном из городских пабликов на Youtube. 

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По словам очевидцев, стрельба произошла около 2 часов ночи на Итальянском бульваре. Нарушители отказались останавливаться по требованию полиции. Правоохранители смогли задержать злоумышленников после того, как прострелили машине колеса. 

В полиции на данный момент инцидент не комментируют.



Напомним, под Николаевом микроавтобус перевернулся во время погони от полиции.

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Теги: полиция, погоня, Одесса стрельба
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