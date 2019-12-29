Послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН

Послы Джоэль Лион и Бартош Цихоцкий выпустили совместное заявление.

Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий выступили против чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Посольства Польши.

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Послы также раскритиковали и мероприятия, проводимые в честь политического деятеля Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который стал одним из идеологов украинского национализма.



“24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы . Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.“, - сообщается в заявлении.



Вз аявлении также говорится,что послы обеспокоены тем, что “государственная власть до сих пор отмечает исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить.“



Напомним, в Киеве прошел марш в честь юбилея Бандеры.

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