Послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН
Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий выступили против чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Посольства Польши.
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Послы также раскритиковали и мероприятия, проводимые в честь политического деятеля Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который стал одним из идеологов украинского национализма.
“24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы . Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.“, - сообщается в заявлении.
Вз аявлении также говорится,что послы обеспокоены тем, что “государственная власть до сих пор отмечает исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить.“
Напомним, в Киеве прошел марш в честь юбилея Бандеры.
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Нацистские вонючки-прихвостни шлюхевич и пиндера,а также их безмозглые почитатели - изгои в любой цивилизованной стране мира.
Ну да, осуждают чествования и походы по улице с портретами "неоднозначных" личностей. А кому ты молишься у себя дома на кухне, всем плевать.