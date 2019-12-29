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Послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН

Комментариев: 21
Послы Джоэль Лион и Бартош Цихоцкий выпустили совместное заявление.
Портрет Степана Бандеры на здании КМДА
Портрет Степана Бандеры на здании КМДА
Скриншот

Посол Израиля Джоэль Лион и посол Польши Бартош Цихоцкий выступили против чествования украинской властью лидеров ОУН Андрея Мельника и Степана Бандеры. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Посольства Польши. 

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Послы также раскритиковали и мероприятия, проводимые в честь политического деятеля Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который стал одним из идеологов украинского национализма. 

“24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы . Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.“, - сообщается в заявлении.

Вз аявлении также говорится,что послы обеспокоены тем, что “государственная власть до сих пор отмечает исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить.“

Напомним, в Киеве прошел марш в честь юбилея Бандеры.

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Теги: Бандера, Мельник, ОУН, послы, Польша, Израиль
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Комментариев (21)
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Мейзенхол    02.01.2020, 19:48
Оценка:  +1
Мейзенхол
Если у нас демократическое общество, а я в это верю, то мы должны допускать разные точки зрения, даже те, которые кому-то очень не нравятся. Есть много вещей, которые могут кому-то не понравится, но такова жизнь.
Конфузий    02.01.2020, 19:46
Оценка:  +2
Конфузий
В Германии евреи ШЕСТЬ раз судили 86-летнюю бабульку только за то, что она рассказывала о том, чему была свидетельницей во время второй мировой и не хотела менять своего мнения. Это фашизм или нет?
xapi3mat    02.01.2020, 19:37
Оценка:  -1
xapi3mat
ляхам та кацапам бандера як кiтка в горлi а евреи просто жертви совковой пропаганды
Конфузий    02.01.2020, 19:37
Оценка:  +2
Конфузий
Евреи - творцы этой самой пропаганды. Это очень важно.
Мейзенхол    02.01.2020, 19:43
Оценка:  +1
Мейзенхол
он как раз и есть жертва совковой пропаганды
Мейзенхол    02.01.2020, 19:42
Оценка:  0
Мейзенхол
ху-йню не неси полусоветскую.
Конфузий    02.01.2020, 19:36
Оценка:  +2
Конфузий
Ну, с евреями понятно. Если изучить их "святое писание", то окажется, что это самая экстремистская и нацистская литература в мире. Но никто из евреев ее почему-то не осуждает. Зато евреи осуждают всех и вся. А поляки зачем в это дело лезут вместе с евреями? Или они хотят, чтобы Москва обвинила их
Конфузий    02.01.2020, 19:37
Оценка:  +1
Конфузий
в том, что они спровоцировали Германию и СССР на развязывание второй мировой войны?
Avenger_    02.01.2020, 19:34
Оценка:  -3
Avenger_
Вэсьсвитзнамы !
Нацистские вонючки-прихвостни шлюхевич и пиндера,а также их безмозглые почитатели - изгои в любой цивилизованной стране мира.
Мейзенхол    02.01.2020, 19:38
Оценка:  0
Мейзенхол
да, расскажи это открытому фашисткому движению в США или ККК. Фашисты есть везде дружок
kapablankas    02.01.2020, 19:26
Оценка:  -1
kapablankas
знову обісрались з Бендерою
Антибес    02.01.2020, 19:22
Оценка:  -3
Антибес
И знову зрада!
Брюква_и_Клюква    02.01.2020, 19:16
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Может, ИзраИль признает злодеяния своего сына Лазаря Кагановича? А пшеки признает операцию "Висла"? Не бывает одностороннего примирения.
tulchanin    02.01.2020, 19:24
Оценка:  -2
tulchanin
А что, они тоже каждый год празднуют и портреты Кагановича вывешивают ?
Мейзенхол    02.01.2020, 19:25
Оценка:  0
Мейзенхол
а что нужно портреты вывешивать что бы осуждать?
tulchanin    02.01.2020, 19:32
Оценка:  -4
tulchanin
Мейзенхол
Ну да, осуждают чествования и походы по улице с портретами "неоднозначных" личностей. А кому ты молишься у себя дома на кухне, всем плевать.
Мейзенхол    02.01.2020, 19:41
Оценка:  +1
Мейзенхол
они имеют право осуждать, я имею право чествовать
Вшивая_Вышиванка    02.01.2020, 19:16
Оценка:  -1
Вшивая_Вышиванка
Как так, а как же весь мир с нами? Пиндера наша любовь, наша гордость и наша радость)))
Брюква_и_Клюква    02.01.2020, 19:17
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Морковка - твоя любовь. Или кабачок. Но кабачки не растут у тебя в Сыктывкаре, дружок)
BoBa    02.01.2020, 19:26
Оценка:  0
BoBa
Так это и есть нынешнее устройство Мира. У каждой страны свой взгляд на одни и те же вещи, и в диалогах между собой они находят компромиссы. Но есть одна помойка, где ватному стаду сказали, что их херой - это тот кто резал их от уха до уха, и они толпою блеют "Кадыров - херой сраССии"!!!
Мейзенхол    02.01.2020, 19:30
Оценка:  +2
Мейзенхол
ну осудили и что дальше? ничего? я так и думал
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