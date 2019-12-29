Не пригласили к столу: Донеччанин бросил гранату во двор знакомым

Мужчина обиделся на знакомых, которые не пустили его на застолье, и бросил им во двор гранату.

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В Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который 1 января бросил во двор своих знакомых гранату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина (хозяин дома – ред.), - сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

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Отмечается, что в результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил осколочные ранения. Злоумышленник был задержан уже через несколько часов в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В полиции уточнили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю объявлено о подозрении в попытке умышленного убийства (ст.15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, на воротах местного жителя в Виннице неизвестные закрепили боевую гранату. Сейчас полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению этого правонарушения.

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