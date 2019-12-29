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Заколол вилами: Под Черкассами мужчину будут судить за убийство пса

Комментариев: 1
Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
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Правоохранители направили в суд обвинительное заключение в отношении мужчины, который нанес соседской собаке несколько смертельных ударов садовыми вилами. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В начале декабря 2019 года в полицию обратилась жительница одного из сел Чигиринского района и сообщила об убийстве соседом ее собаки.

Полицейские установили, что местный житель нанес животному садовыми вилами несколько ударов. От полученных травм пес погиб. По факту жестокого обращения с животным было начато уголовное производство, — сообщили в полиции.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). В течение декабря расследование по делу было завершено и обвинительное заключение направили в суд.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, — говорится в сообщении.

Напомним, на воротах местного жителя в Виннице неизвестные закрепили боевую гранату. Сейчас полицейские устанавливают лицо, причастное к совершению этого правонарушения.

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Теги: Черкасская область, вилы, собака, Жестокое обращение с животными
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Комментариев (1)
Конфузий    02.01.2020, 19:48
Оценка:  0
Конфузий
А то, что Шуфрич расстреливал животных в Африке - это нормально? Ему можно?
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