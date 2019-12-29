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Подросток записал прощальное видео и прыгнул с высотки

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Перед попыткой убить себя парень разместил прощальное видео в Instagram. К счастью, его удалось спасти, состояние тяжелое.
Парень пытался покончить с собой
Парень пытался покончить с собой
news.pn
 
В Днепропетровской области в Желтых водах 15-летний подросток выпрыгнул с недостроенной многоэтажки, сообщает местная группа ЖВ на пульсе в Facebook. 
 
Подросток исчез в новогоднюю ночь. Перед попыткой суицида он разместил прощальное видео в Instagram, написав следующее:
 
"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте". 
 
Подростка нашли у недостроенной многоэтажки вечером 1 января. Сейчас он находится в реанимации городской больницы. Его состояние тяжелое - парень получил многочисленные переломы, а также обморожение. 
 
Причины попытки суицида пока не установлены. 
 
Как сообщалось, в Днепре в четверг, 2 января, на спортплощадке у многоквартирного дома нашли труп мужчины, повесившегося на турнике.
 
Ранее сегодня сообщалось, что в районе Золотого в Луганской области покончил жизнь самоубийством боец ВСУ.

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Теги: Днепр, суицид
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Источник: korrespondent.net

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