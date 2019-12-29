Подросток записал прощальное видео и прыгнул с высотки

Перед попыткой убить себя парень разместил прощальное видео в Instagram. К счастью, его удалось спасти, состояние тяжелое.

Парень пытался покончить с собой news.pn

В Днепропетровской области в Желтых водах 15-летний подросток выпрыгнул с недостроенной многоэтажки, сообщает местная группа ЖВ на пульсе в Facebook.

Подросток исчез в новогоднюю ночь. Перед попыткой суицида он разместил прощальное видео в Instagram, написав следующее:

"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте".

Подростка нашли у недостроенной многоэтажки вечером 1 января. Сейчас он находится в реанимации городской больницы. Его состояние тяжелое - парень получил многочисленные переломы, а также обморожение.

Причины попытки суицида пока не установлены.

Как сообщалось, в Днепре в четверг, 2 января, на спортплощадке у многоквартирного дома нашли труп мужчины , повесившегося на турнике.

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