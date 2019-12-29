"Слуга народа" Венедиктова сложила мандат

Заявление уже экс-нардепа появилось в ее Facebook в четверг, 2 января. Венедиктова получила накануне новую должность в ГБР.

Нардеп от партии Слуга народа Ирина Венедиктова, которую недавно назначили и.о. обязанности директора ГБР, решила сложить мандат парламентария, о чем стало известно в ее Facebook.

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщила Венедиктова.

Она также добавила, что все требования закона соблюдены.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.

Ирина Венедиктова является главой комитета по вопросам правовой политики и народным депутатом Украины от партии Слуга народа.

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