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"Слуга народа" Венедиктова сложила мандат

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Заявление уже экс-нардепа появилось в ее Facebook в четверг, 2 января. Венедиктова получила накануне новую должность в ГБР.
Ирина Венедиктова теперь глава ГБР
Ирина Венедиктова теперь глава ГБР
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Нардеп от партии Слуга народа Ирина Венедиктова, которую недавно назначили и.о. обязанности директора ГБР, решила сложить мандат парламентария, о чем стало известно в ее Facebook.
 
"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщила Венедиктова.
 
Она также добавила, что все требования закона соблюдены.
 
Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и назначил депутата Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора.
 
Ирина Венедиктова является главой комитета по вопросам правовой политики и народным депутатом Украины от партии Слуга народа.
 
При этом старое рукодство ГБР признало, что не справилось с вызовами ушедшего года.

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Теги: мандат, Слуга народа, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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