На Закарпатье сельский глава украл миллион на ремонте дорог

Чиновник подписал документы на выполнения работ, где сознательно была указана завышенная сумма.

В Закарпатской области председатель поселкового совета присвоил бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог, сообщает в четверг, 2 января, пресс-центр СБУ.

Установлено, что руководитель органа местного самоуправления в сговоре с директором частного предприятия организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - говорится в сообщении.

Открыто дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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