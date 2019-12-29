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На Закарпатье сельский глава украл миллион на ремонте дорог

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Чиновник подписал документы на выполнения работ, где сознательно была указана завышенная сумма.
Сельский глава присвоил миллион гривен
Сельский глава присвоил миллион гривен
 
В Закарпатской области председатель поселкового совета присвоил бюджетные средства, выделенные на ремонт дорог, сообщает в четверг, 2 января, пресс-центр СБУ.
 
Установлено, что руководитель органа местного самоуправления в сговоре с директором частного предприятия организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог.
 
"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками сделки", - говорится в сообщении. 
 
Открыто дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.
 
Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.
 
Перед этим руководство Службы автомобильных дорог в Тернопольской области противоправно заключило договора с коммерческими структурами на 103 млн грн. 
 

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Теги: коррупция, Ремонт дорог, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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