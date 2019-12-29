В деле Шеремета проводят эксперимент

Адвокат фигурантки дела Юлии Кузьменко не согласен с временем проведения следственного эксперимента.

Следствие по делу Павла Шеремета проводит следственный эксперимент с одной из подозреваемых Юлией Кузьменко, о чем стало известно в Facebook ее адвоката Владислава Добоша в четверг, 2 января.

Правозащитника следователи уведомили об эксперименте за час до его проведения - в 17:00.

Адвокат утверждает, что следствие не предоставило ему материалы дела для ознакомления, в том числе видео, по которому должны проводить следственный эксперимент. В связи с этим, по мнению Добоша, действия следователей являются незаконными.

Он считает, что эксперимент нужно проводить в 2:40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.

"Я 26-го подал ходатайство об ознакомлении с материалами, следователь расписался о получении ходатайства. Следственный эксперимент - я только "за" проводить, потому что я о нем хлопотал. Но все должно быть проведено правильно", – заявил Добош.

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