Озвучены результаты аттестации прокуроров по делам Майдана

Все трое правоохранителей продолжат работу в Офисе генпрокурора в связи с успешным прохождением собеседования.

В Офисе генерального прокурора продолжат работать три прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане, пишет в четверг, 2 января, hromadske

Отмечается, что все трое правоохранителей успешно прошли собеседование.

"Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях", - говорится в сообщении.

В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.

Напомним, в Госбюро расследований назначили нового главу отдела , который занимается преступлениями Революции достоинства. Им стал Александр Буряк.

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