Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Озвучены результаты аттестации прокуроров по делам Майдана

Комментариев: 0
Все трое правоохранителей продолжат работу в Офисе генпрокурора в связи с успешным прохождением собеседования.
В Украине 2 января стартовала работа Офиса генпрокурора
В Украине 2 января стартовала работа Офиса генпрокурора
Корреспондент.net
 
В Офисе генерального прокурора продолжат работать три прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане, пишет в четверг, 2 января, hromadske.
 
Отмечается, что все трое правоохранителей успешно прошли собеседование.
 
"Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях", - говорится в сообщении.
 
В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.
 
Напомним, в Госбюро расследований назначили нового главу отдела, который занимается преступлениями Революции достоинства. Им стал Александр Буряк.
 
Ранее сообщалось, что второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины сдали 749 человек из 776. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Генпрокуратура, прокурор, аттестация персонала, Евромайдан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь