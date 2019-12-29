Озвучены результаты аттестации прокуроров по делам Майдана
Все трое правоохранителей продолжат работу в Офисе генпрокурора в связи с успешным прохождением собеседования.
В Офисе генерального прокурора продолжат работать три прокуроры, которые расследовали массовые расстрелы на Майдане, пишет в четверг, 2 января, hromadske.
Отмечается, что все трое правоохранителей успешно прошли собеседование.
"Прокуроры по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях", - говорится в сообщении.
В целом по результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, отказали четырем.
Напомним, в Госбюро расследований назначили нового главу отдела, который занимается преступлениями Революции достоинства. Им стал Александр Буряк.
Ранее сообщалось, что второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины сдали 749 человек из 776.
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