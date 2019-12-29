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Появилось видео следственного эксперимента по делу Шеремета

Комментариев: 2
Юлия Кузьменко в летней одежде прошлась по улице, чтобы ее походку сравнили с записями. Андрей Антоненко, который также должен был участвовать в эксперименте, отказался пройтись.

Подозреваемая в причастности к убийству Шеремета Юлия Кузьменко в ночь на пятницу, 3 декабря, прошлась по Бульварно-Кудрявской улице в Киеве, чтобы следователи могли сравнить ее походку с той, которая хранится в видеоматериалах дела. Соответствующее видео обнародовало Громадське.

Несмотря на холод, Кузьменко была одета в летнюю одежду, похожую на ту, которая была одета на женщину в видеозаписях с камер наблюдения в 2016 году.

Как сообщили друзья Кузьменко, на место следственного действия вместе с ней привезли и Андрея Антоненко, однако он отказался участвовать в эксперименте без своих адвокатов, так как они сейчас не в Киеве.

"Рифа" (Riffmaster Андрей Антоненко, - ред.) привезли и дали ему бесплатного государственного адвоката. Вывели его из автозака, но он отказался проходить следственные действия без своего адвоката. Его посадили в автозак и увезли обратно", - сказала одна из друзей Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видеоматериалах дела идут два человека. По данным следствия, вторым человеком, вероятно, был Андрей Антоненко.

Адвокат Антоненко, заявил, что поддерживает инициативу с проведением эксперимента, но только после ознакомления с материалами.

Напомним, накануне вечером сообщалось, что по делу Шеремета проводят эксперимент. Адвокат Кузьменко заявлял о несогласии с временем его проведения.

Напомним, экс-муж Юлии Кузьменко рассказал, где она была в ночь перед убийством Шеремета.

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Теги: эксперимент, адвокат, следствие, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    03.01.2020, 09:22
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
А аВАВКАв с ней рядом пройтись не захотел, в шортах, за компанию?
Колишній-східняк    03.01.2020, 09:14
Оценка:  +2
Колишній-східняк
И на такой х..йне они пытаются обосновать обвинение?
Колишній-східняк    03.01.2020, 09:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
І навіть хоч якогось більш-менш зрозумілого мотиву не проглядується. Дестабілізація обстановки, паніка і збурення громадської думки? І що це їм (підозрюваним) давало б? Які вигоди і преференції? Відразу президентами і депутатами становилися б?
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