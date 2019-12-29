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Сутки на Донбассе: ВСУ без потерь

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Сепаратисты 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
facebook.com/pressjfo

На Донбассе 2 января незаконные вооруженные формирования и наемники Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр ООС у себя в Facebook.

Боевики обстреляли позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вооружение запрещенное "минскими договоренностями" не использовалось.

Два обстрела позиций ВСУ зафиксировано в районе оперативно-тактической группировки “Восток:

  • вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Николаевки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Два обстрела боевики совершили в районе оперативно-тактической группировки “Север“:

  • рядом с Орехово - из подствольного гранатомета;
  • в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военных Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет, - прокомментировали в штабе ООС.

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Теги: ООС, Донбасс, Сутки
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