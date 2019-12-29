Погода на 3 января: в Украине потепление, без осадков

В Украине солнечно, без осадков.

В пятницу, 3 января, в Украине осадков не ожидается, днем температура поднимется до +7, ночью местами похолодает до -5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На востоке температура ночью до -5, днем до +4 градусов.

На западе Украины температура ночью до -5 градусов, днем до +7 градусов.

В южных регионах ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4, днем до +7.

В северных областях температура ночью до -4, днем до +3.

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В центре днем температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, ночью ожидается похолодание до -1... -4 мороза.

В Киеве сегодня днем +2...+4, ночью -1...-3 градуса, солнечно, без осадков.

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