Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погода на 3 января: в Украине потепление, без осадков

Комментариев: 0
В Украине солнечно, без осадков.
Погода на 3 января
Погода на 3 января
meteo.gov.ua

В пятницу, 3 января, в Украине осадков не ожидается, днем температура поднимется до +7, ночью местами похолодает до -5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр

Читай также: В Карпатах начался сезон лавин: появилась карта

На востоке температура ночью до -5, днем до +4 градусов.

На западе Украины температура ночью до -5 градусов, днем до +7 градусов.

В южных регионах ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4, днем до +7.

В северных областях температура ночью до -4, днем до +3. 

Читай также: Украинские полярники сняли поздравительное видео из летней Антарктики

В центре днем температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, ночью ожидается похолодание до -1... -4 мороза.

В Киеве сегодня днем +2...+4, ночью -1...-3 градуса, солнечно, без осадков.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Погода, Украина, 3 января
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь