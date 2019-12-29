Под Житомиром подросток спас пенсионерку из пожара

Мальчик забежал в горящий дом и вывел старушку на улицу. Он также пытался самостоятельно погасить возгорание.

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В Коростенском районе Житомирской области 13-летний подросток спас 88-летнюю пенсионерку из горящего дома. Об этом в четверг, 2 января, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно. Он вывел ее на улицу и сообщил о пожаре.

30 декабря около 14:00 13-летний Виктор Ващенко, житель села Дружбовка Коростенского района, шел по улице и увидел дым из окна частного дома. Парень сразу побежал в дом, который был уже задымлен. Он знал, что там же проживает 88-летняя пенсионерка, которая почти не передвигается. Женщину обслуживают социальные работники. Зачерпнув ведро воды из колодца во дворе, он побежал внутрь… Вылил его в "сенях" и начал искать хозяйку. Бабушка сидела на кровати в одной из комнат. Мальчик вывел ее на улицу и побежал сообщить о пожаре соседям и внуку, который живет в конце улицы, - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионерка сказала о наличии в доме еще одного ее внука, который приехал из Киева.

Внук, ориентировочно 40-летнего возраста, спал на кровати в дальней комнате. Граждане разбудили его и вывели из дома. Ни бабушка, ни ее родственник в медицинской помощи не нуждались, соседи отвели их к себе, - добавили в ведомстве.

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Отмечается, что пока люди спасали жителей дома, доступ кислорода способствовал быстрому распространению огня по деревянному дому. На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило дом изнутри и половину крыши.

Поскольку рядом не было водоисточника, специалистам ГСЧС пришлось ездить на дозаправку водой на реку, в 7 км от места происшествия. В 14:49 пожар был локализован и после длительного поливания конструкций дома в 19:03 ликвидирован, - сообщили в пресс-службе, добавив, что причина возникновения возгорания и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, на Запорожье при пожаре погибла мать и двое детей. Молодая мать и ее малолетние дети погибли уже в больнице в результате отравления угарным газом.

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