“У каждого свой взгляд на жизнь”: Вакарчук стихом ответил Зеленскому

Вакарчук резко ответил на новогоднее поздравление президента .

Народный депутат Украины и лидер партии Голос Святослав Вакарчук резко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его новогоднее поздравление.

Читай также: 30 мужчин и домохозяйка: Зеленского обвинили в сексизме

Возмущение Вакарчука было настолько сильным, что он посвятил целый стих, в котором поинтересовался, какое государство Зеленского и его команда хотят построить.

Тест приводится на языке оригинала.

Читай также: Вакарчук заявил, что у него был “четкий” разговор с Зеленским

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш друг і брат,

На щастя кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку, під чобіт зла,

І як закрити гідність у „каптерку“,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих хто всує одягає „гимнастерку“.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя,

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей облич.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей Держави,

Какая разница, под чем, под кем и с чем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно,

Жувати шоу, чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало, чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію — чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де,

І хто, і з ким готовий побрататись,

Не проживе Держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться.

К слову, подписчики Вакарчука выразили полному солидарность. Им тоже есть разница, в каком государстве жить.

Напомним, в новогодней речи Зеленского нашли плагиат. Спичрайтеров президента обвинили в плагиате.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.