Премьер Гончарук прилетел из Варшавы в Киев в эконом-классе
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вернулся в Киев из Варшавы рейсовым самолетом в эконом-классе.
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Пассажиры, которые летели рядом с топ-чиновником, сфотографировали его, сообщает TK.media.
По предварительной информации, Гончарук возвращался из США с пересадкой в Варшаве. Именно из столицы Польши глава Кабмина возвращался самолетом в эконом-классе компании LOT.
Фотографию пассажира самолета предоставила журналистка проекта "Исландия" Елена Шищенко. Она говорит, что летела вместе с Гончаруком в том же самолете.
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Между тем, на фото четко не видно, был ли это действительно премьер-министр Алексей Гончарук. Его плохо видно.
По словам Шищенко, в аэропорту Гончарука встретила охрана. Другие пассажиры пытались сделать с ним селфи на память.
Напомним, Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году. Глава Кабмина перечислил основные достижения своего правительства в уходящем году, пообещав, что следующий год будет "годом эффективности".
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Вы уже с 1991 года все ждете, всю жизнь и страну для этого положили. Смешное мудачье))