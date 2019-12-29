Премьер Гончарук прилетел из Варшавы в Киев в эконом-классе

Появилось фотодоказательство.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вернулся в Киев из Варшавы рейсовым самолетом в эконом-классе.

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Пассажиры, которые летели рядом с топ-чиновником, сфотографировали его, сообщает TK.media.

По предварительной информации, Гончарук возвращался из США с пересадкой в Варшаве. Именно из столицы Польши глава Кабмина возвращался самолетом в эконом-классе компании LOT.

Фотографию пассажира самолета предоставила журналистка проекта "Исландия" Елена Шищенко. Она говорит, что летела вместе с Гончаруком в том же самолете.

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Между тем, на фото четко не видно, был ли это действительно премьер-министр Алексей Гончарук. Его плохо видно.

По словам Шищенко, в аэропорту Гончарука встретила охрана. Другие пассажиры пытались сделать с ним селфи на память.

Напомним, Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году. Глава Кабмина перечислил основные достижения своего правительства в уходящем году, пообещав, что следующий год будет "годом эффективности".

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