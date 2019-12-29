Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер Гончарук прилетел из Варшавы в Киев в эконом-классе

Комментариев: 9
Появилось фотодоказательство.
Гончарука заметили в эконом-классе самолета
Гончарука заметили в эконом-классе самолета
Елена Шищенко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вернулся в Киев из Варшавы рейсовым самолетом в эконом-классе. 

Читай также: Кабмин создаст платформу, которая поможет инвалидам искать работу

Пассажиры, которые летели рядом с топ-чиновником, сфотографировали его, сообщает TK.media.

По предварительной информации, Гончарук возвращался из США с пересадкой в Варшаве. Именно из столицы Польши глава Кабмина возвращался самолетом в эконом-классе компании LOT.

Фотографию пассажира самолета предоставила журналистка проекта "Исландия" Елена Шищенко. Она говорит, что летела вместе с Гончаруком в том же самолете.

Читай также: Гончарук анонсировал ряд проектов в 2020 году

Между тем, на фото четко не видно, был ли это действительно премьер-министр Алексей Гончарук. Его плохо видно.

По словам Шищенко, в аэропорту Гончарука встретила охрана. Другие пассажиры пытались сделать с ним селфи на память.

Напомним, Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году. Глава Кабмина перечислил основные достижения своего правительства в уходящем году, пообещав, что следующий год будет "годом эффективности".

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, премьер-министр, эконом-класс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Via_dolorosa    03.01.2020, 10:58
Оценка:  +3
Via_dolorosa
ParisMA--- вам ватникам конечно ни как это не помогло т.к. Украина от вас ту-тууу ушла в более цивилизвн. мир. А вы тут всё сидите и гадите в надежде что всё будет по старому как в времена полного контроля крямля над Киевом.
ParisMA    03.01.2020, 10:21
Оценка:  +1
ParisMA
Дык, кулявлоба також ездил экономом и ШО? как нам украинцам это помогло? проср*а*ли страну, из Украины в Страна 404 !
Woodbrother    03.01.2020, 10:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Вы к Украине никакого отношения не имеете вообще. В том смысле что совсем никакого. Страна 404- это ваше квазигосударственное образование-московия. Скоро московия развалится. Процесс уже пошел.
farfalle    03.01.2020, 10:57
Оценка:  -2
farfalle
"скоро" (с)
Вы уже с 1991 года все ждете, всю жизнь и страну для этого положили. Смешное мудачье))
alex-zol    03.01.2020, 09:59
Оценка:  -2
alex-zol
цирк для нищих))
кадобр    03.01.2020, 09:53
Оценка:  0
кадобр
Проигрался в рулетке?
bertal    03.01.2020, 09:50
Оценка:  0
bertal
Это достижение Украинской власти?
Woodbrother    03.01.2020, 10:36
Оценка:  -1
Woodbrother
У нас очень многие премьеры летали рейсовыми бортами. Ничего страшного в этом нет.
farfalle    03.01.2020, 10:57
Оценка:  -3
farfalle
Украинское нищенство - святое дело!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь