ГБР заказало ПО на более чем 5 млн фигуранту своего же расследования - СМИ

Государственное бюро расследований заказало программное обеспечение фирме, на которую само же открыло дело.

ГБР подписало соглашение о покупке программного обеспечения Microsoft Office с фирмой “Ай Ай Ти Трейдинг“, которая является фигурантом в расследовании бюро. Об этом сообщает сайт Слідство.Інфо.

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Так, предложение компании “Ай Ай Ти Трейдинг“ было выгоднее на 8 гривен, чем у конкурентов. В 2018 году, по данным ГБР, данная фирма участвовала в схеме, которая нанесла госбюджету ущерб в 300 тысяч гривен.

Тендер, проводившийся с помощью электронной системы ProZorro, был завершен 11 декабря 2019 года.

В тендере принимали участие шесть фирм, предложение “Ай Ай Ти Трейдинг“ было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы “Спан“, предложение оказалось дороже на 8 грн.

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Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, “Ай Ай Ти Трейдинг“ является фигурантом в уголовном деле, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации “Ай Ай Ти Трейдинг“.

Как сообщается, ГБР не впервые производит закупки у фигурантов собственных расследований.

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Так, в середине декабря ГБР закупило техники на 35 млн гривен у фигуранта расследований о хищении государственных средств. А до этого бюро заключило договор на более чем 77 млн гривен с фирмой, которая ранее продавала материалы по завышенным ценам на ремонт больницы.

Напомним, ранее ГБР назвало нового главу расследования дел Майдана

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