Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ГБР заказало ПО на более чем 5 млн фигуранту своего же расследования - СМИ

Комментариев: 1
Государственное бюро расследований заказало программное обеспечение фирме, на которую само же открыло дело.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

ГБР подписало соглашение о покупке программного обеспечения Microsoft Office с фирмой “Ай Ай Ти Трейдинг“, которая является фигурантом в расследовании бюро. Об этом сообщает сайт Слідство.Інфо

Читай также: “У каждого свой взгляд на жизнь”: Вакарчук стихом ответил Зеленскому

Так, предложение компании “Ай Ай Ти Трейдинг“ было выгоднее на 8 гривен, чем у конкурентов. В 2018 году, по данным ГБР, данная фирма участвовала в схеме, которая нанесла госбюджету ущерб в 300 тысяч гривен.

Тендер, проводившийся с помощью электронной системы ProZorro, был завершен 11 декабря 2019 года.

В тендере принимали участие шесть фирм, предложение “Ай Ай Ти Трейдинг“ было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы “Спан“, предложение оказалось дороже на 8 грн. 

Читай также: Сутки на Донбассе: ВСУ без потерь

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, “Ай Ай Ти Трейдинг“ является фигурантом в уголовном деле, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.

По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.

В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации “Ай Ай Ти Трейдинг“.

Как сообщается, ГБР не впервые производит закупки у фигурантов собственных расследований. 

Читай также: Стали известны подробности стрельбы на Печерске в новогоднюю ночь

Так, в середине декабря ГБР закупило техники на 35 млн гривен у фигуранта расследований о хищении государственных средств. А до этого бюро заключило договор на более чем 77 млн гривен с фирмой, которая ранее продавала материалы по завышенным ценам на ремонт больницы.

Напомним, ранее ГБР назвало нового главу расследования дел Майдана

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ГБР, Схемы, Закупки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    03.01.2020, 10:12
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Слуги тоже хотят "кушать"!
BROKER666    03.01.2020, 10:24
Оценка:  +3
BROKER666
а шо хозяин - беня их не кормит?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь