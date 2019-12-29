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Молотком по голове: Под Тернополем жестоко избили ветерана АТО

Комментариев: 3
К расправе может быть причастен местный бизнесмен.
Мужчина обратился в полицию
Мужчина обратился в полицию
facebook.com/lanab.svit

В селе Швейкив Монастырского района Тернопольской области жестоко избили ветерана войны на Донбассе.

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Детали инцидента рассказала дочь пострадавшего Лана Макаренко на своей странице в Facebook.

По словам девушки, злоумышленник наносил ее отцу удары молотком по голове. Есть подозрения, что к жестокой расправе причастен местный предприниматель Николай Коржановский.

Смотрите, как избил моего отца, воина АТО местный делок Коржановский Николай. Молотком по голове!!! Папа борется против несанкционированной торговли алкоголем в магазине, владельцем которого является Коржановский. Всю молодежь нашего села спаивает паленым алкоголем, теперь набросился на отца, - написала девушка.

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Также дочь пострадавшего просит всех свидетелей избиения дать показания сотрудникам правоохранительных органов. Заявление об избиении уже подано.

Новость об избиении ветерана АТО вызвала настоящий резонанс в социальных сетях. Комментаторы в ужасе от того, насколько жестокими являются люди по отношению к защитникам Украины.

Напомним, в Одесской области избили женщину-военнослужащую. Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет материалы в Военную прокуратуру.

 

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Теги: избиение, ветеран АТО, местный бизнесмен
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Комментариев (3)
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farfalle    03.01.2020, 10:55
Оценка:  -1
farfalle
Закономерный итог для хероя
YSL    03.01.2020, 10:52
Оценка:  0
YSL
Какой же он защитник, если ентот херой воевал со своим украинским народом. Вот и "уважает его крепко" по голове этот народ.
ira0957    03.01.2020, 10:42
Оценка:  +1
ira0957
Что-то не пользуются ваши вытираны уважением людей. Мягко говоря, не любят у вас вытиранов.
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