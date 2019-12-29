В Донецкой области разоблачили интернет-магазин по продаже наркотиков

В Донецкой области полицейские разоблачили интернет-магазин, который занимался продажей наркотиков в сети.

В Мариуполе Донецкой области разоблачили трех человек, которые занимались продажей наркотиков через Telegram-канал продавали, у них изъяли товара на сумму более 1,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции донецкой области на своем сайте.

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“Полиция разоблачила преступную группу из трех человек, которые через мессенджер Telegram занимались сбытом наркотиков в Мариуполе. У наркоторговцев изъято большие партии амфетамина, экстази и шишек каннабиса, а также психоактивные вещества и галлюциногенные грибы“, - говорят в полиции.

Отмечается, что трое жителей Мариуполя создали Telegram-канал, где размещали информацию об имеющихся наркотиках и принимали заказы. Оплату принимали через электронные кошельки. “Покупки“ злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах.

Во время обысков по месту жительства фигурантов оперативники обнаружили более 700 г амфетамина, больше 1500 таблеток экстази, почти пол килограмма шишек каннабиса, 162 шт. LCD и галлюциногенные грибы. Стоимость изъятого по ценам “черном“ рынке составляет около 1,5 млн гривен.

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Также изъяты принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, черновики, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых, деньги в разной валюте, полученных от продажи наркотиков, и автомобиль, которым перевозили запрещенные вещества.

Кроме того, оперативники предупредили очередную доставку “товара“, уничтожив около 25 закладок с наркотиками в городе.

По решению суда наркосбытчики взяты под стражу на 60 суток с правом внесения залога: лидеру группы - 1,9 млн гривен, двум соучастникам - 154 тысячи и 96 тысяч гривен.

Задержанным грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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