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Министр Федоров: 80% людей приходят на работу со своей техникой

Комментариев: 4
Министр цифровой трансформации рассказал, как обстоят дела в его министерстве.
28-летний министр рассказал о проблемах своего ведомства
28-летний министр рассказал о проблемах своего ведомства
Скриншот Радио Свобода

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о том, что 80% сотрудников приходят на работу со своей техникой. По его мнению, основной причиной такого положения является бюрократическая “фигня“. Об этом Федоров рассказал в интервью Радио Свободе.

По словам министра, бюрократию необходимо ликвидировать так как она препятствует реализации многих проектов. 

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“У нас где-то 80% людей точно приходят со своей техникой. Я со своей техникой работаю. Бывает случай, когда молодой дизайнер еще не заработал на какой-то графический планшет. Где мне взять ему планшет, чтобы он рисовал? Если я его не найду, то люди скажут: ты же не запустил портал! И мне приходится покупать для того, чтобы он работал“ - рассказал Федоров о проблемах министерства. 

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Михаил Федоров также раскрыл подробности выплаты заработных плат в Кабинете министров. По его словам, до последнего времени выплаты производились наличными. Данный метод оплаты должен быть ликвидирован с 1 января. 

В Кабмине мы уже убрали зарплаты наличными. С Нового года все должны получать только на карточку зарплату. Я и сам все эти месяцы получал наличными - отметил министр

Выплата средств производилась не через кассу, а прямо в кабинете с письмами. 

Я расписывался и получал наличными зарплату. Это экономия. Наш секретариат Кабмина посчитал, что это несколько десятков миллионов гривен на комиссии - подчеркнул Федоров

  • Какие зарплаты платят в Министерстве цифровой трансформации?

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“Сегодня в министерстве зарплаты и 8 тыс грн, и 10 тыс, и 12 тыс. Заместители получают где-то по 25-35 тысяч. У меня? Я 36-38 тысяч получаю на руки“ - отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне.

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Теги: Министерство цифровой трансформации, михаил федоров
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Комментариев (4)
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P_t_altaica    03.01.2020, 12:15
Оценка:  0
P_t_altaica
а програмне забезпечення яке стоїть на тій техніці? все ліцензійне? все для комерційного використання? хто це проконтролює? а захист інформації? шо за брєд. ти приходиш на роботу у фірму і вона тебе повинна забезпечити всім необхідним і системний адміністратор повинен наглядати за всім і всіма!!!
Колишній-східняк    03.01.2020, 11:27
Оценка:  +2
Колишній-східняк
В НАН Украины таких все 99 % наберётся...
xapi3mat    03.01.2020, 11:25
Оценка:  +1
xapi3mat
каждому макбук за щет народа? - линукс-пк и все тут!
xapi3mat    03.01.2020, 11:27
Оценка:  +2
xapi3mat
приватбаннк пользуется и не жалуется
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