Министр Федоров: 80% людей приходят на работу со своей техникой

Министр цифровой трансформации рассказал, как обстоят дела в его министерстве.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о том, что 80% сотрудников приходят на работу со своей техникой. По его мнению, основной причиной такого положения является бюрократическая “фигня“. Об этом Федоров рассказал в интервью Радио Свободе.

По словам министра, бюрократию необходимо ликвидировать так как она препятствует реализации многих проектов.

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“У нас где-то 80% людей точно приходят со своей техникой. Я со своей техникой работаю. Бывает случай, когда молодой дизайнер еще не заработал на какой-то графический планшет. Где мне взять ему планшет, чтобы он рисовал? Если я его не найду, то люди скажут: ты же не запустил портал! И мне приходится покупать для того, чтобы он работал“ - рассказал Федоров о проблемах министерства.

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Михаил Федоров также раскрыл подробности выплаты заработных плат в Кабинете министров. По его словам, до последнего времени выплаты производились наличными. Данный метод оплаты должен быть ликвидирован с 1 января.

В Кабмине мы уже убрали зарплаты наличными. С Нового года все должны получать только на карточку зарплату. Я и сам все эти месяцы получал наличными - отметил министр

Выплата средств производилась не через кассу, а прямо в кабинете с письмами.

Я расписывался и получал наличными зарплату. Это экономия. Наш секретариат Кабмина посчитал, что это несколько десятков миллионов гривен на комиссии - подчеркнул Федоров

Какие зарплаты платят в Министерстве цифровой трансформации?

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“Сегодня в министерстве зарплаты и 8 тыс грн, и 10 тыс, и 12 тыс. Заместители получают где-то по 25-35 тысяч. У меня? Я 36-38 тысяч получаю на руки“ - отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что Кабмин объявил о запуске первого этапа Государства в смартфоне.

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