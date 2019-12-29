Скандал в Полтаве: После ремонта в аэропорту просела полоса

Авиакомпании отказываются иметь дело с только что отремонтированным аэропортом.

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В 2020 году аэропорт „Полтава“ не будет принимать и отправлять пассажирские рейсы, поскольку взлетная полоса является просто опасной для самолетов. Об этом заявил 1 января в эфире “Полтавского телевидения“ глава областной госадминистрации Олег Синегубов, пишут “Факты“.

Ситуация примечательна тем, что полтавской аэропорт только что прошел реконструкцию, на которую из областного бюджета было выделено 70,5 млн грн. Но после ее завершения из аэропорта было всего несколько чартерных рейсов: первый состоялся 26 марта в Египет, а последний — 20 июля в турецкую Анталию (причем с отдыха туристам пришлось возвращаться уже в другой аэропорт).

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После этого представители авиакомпании, выполнявшей полеты, отказались от дальнейшего сотрудничества с полтавским аэропортом по причине несоответствия взлетно-посадочной полосы критериям для приема больших воздушных суден.

Компания, совершившая несколько рейсов из Полтавы в Египет и Турцию в 2019 году, когда проверила состояние полосы, была напугана, поскольку эти полеты могли завершиться трагически, — заявил Олег Синегубов.

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По словам губернатора, оказалось, что отремонтированная полоса не рассчитана на прием больших самолетов ни по ширине, ни по длине, ни по качеству. Всего за полгода эксплуатации под тяжестью самолетов взлетная полоса просела и покрылась трещинами.

В областной госадминистрации подсчитали, что на повторный ремонт непригодной для эксплуатации взлетно-посадочной полосы необходимо около 200 млн грн, поэтому губернатор намерен обращаться за помощью к президенту и премьер-министру Украины, чтобы получить финансирование по государственным программам. А в областном бюджете в новом году заложено 6 млн грн, которые пойдут на содержание этого стратегически важного объекта.

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Олег Синегубов сообщил также, что во время проверки использования денег, выделенных на возобновление работы аэропорта «Полтава», были выявлены факты злоупотребления. По ним открыто уголовное производство.

Напомним, на авиарынке Украины увеличат долю лоукостов. Пассажиропотоки украинских аэропортов через пять лет должны достигнуть отметки в 32 миллиона человек.

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