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Венедиктова жестко раскритиковала Трубу

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По словам нового главы ведомства, в ГБР нарушались условия работы следователей.
Новый глава ГБР Ирина Венедиктова
Новый глава ГБР Ирина Венедиктова
ГБР / Facebook

Новое руководство ГБР в лице временно исполняющей обязанности главы Ирина Венедиктова заявила о серьезных нарушениях. Речь идет об условиях работы следователей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

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"Сразу после моего назначения во время знакомства с работой выявлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением" - рассказала Венедиктова. 

В первый день нового года мы создали специальную электронную почту для обращений граждан - подчеркнула Венедиктова

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"Это касается организации работы следователей: отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств. При наличии специального оборудования отсутствуют специалисты, которые его бы использовали" - подытожила Венедиктова. 

Напомним, ранее дело Майдана: прокуроров исключили из группы и они покинули зал суда

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Теги: Ирина Венедиктова, Роман Труба, критика
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