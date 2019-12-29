Венедиктова жестко раскритиковала Трубу
Новое руководство ГБР в лице временно исполняющей обязанности главы Ирина Венедиктова заявила о серьезных нарушениях. Речь идет об условиях работы следователей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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"Сразу после моего назначения во время знакомства с работой выявлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением" - рассказала Венедиктова.
В первый день нового года мы создали специальную электронную почту для обращений граждан - подчеркнула Венедиктова
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"Это касается организации работы следователей: отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств. При наличии специального оборудования отсутствуют специалисты, которые его бы использовали" - подытожила Венедиктова.
Напомним, ранее дело Майдана: прокуроров исключили из группы и они покинули зал суда
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