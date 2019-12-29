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Журналист Асеев о пытках боевиков: Не готовы даже представить подобное

Комментариев: 8
Освобожденный украинец сам снял баннер в свою поддержку.
Асеев снял баннер в свою поддержку
Асеев снял баннер в свою поддержку
Радио Свобода

Освобожденный из плена боевиком в рамках масштабного обмена 29 декабря украинский журналист Станислав Асеев рассказал журналистам о своей жизни в плену.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

С началом военной агрессии на Донбассе Асеев остался жить в оккупированной Макеевке из-за семьи. Вскоре он начал писать о жизни в “ДНР” для украинских изданий. В 2017 году журналистка схватили и посадили в тюрьму на 20 лет по “приговору” псевдосуда “ДНР”.

Журнал, для которого писал Асеев, вывесил на фасаде своей редакции баннер в поддержку пленника. Сегодня Станислав собственноручно его снял.

Сам Асеев заверил, что чувствует себя хорошо, но до сих пор не может привыкнуть к толпам людей на улицах и ночных огней.

Зайдешь в супермаркет - видишь такое количество товаров. Печенье - там мы его делили на всех и доставалось по кусочку. А здесь все в неограниченном количестве, - поделился Асеев.

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Он также прокомментировал интервью на росТВ, в ходе которого признался, что якобы работал на украинскую разведку. По его словам, он вынужден был пойти на этот шаг, поскольку боевики угрожали расправиться с его близкими.

Тему пыток просит пока не трогать. Он не готов детально рассказать об унижениях, которые пришлось пережить в плену боевиков.

Еще следует убедить людей на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году, - сказал он.

Планов на будущее у Асеева пока нет. Он пока наслаждается жизнью на свободе.

Я все еще удивляюсь новым телефонам. Сейчас говорить о какой-то работе достаточно сложно, - добавил журналист.

Напомним, в "Феофании" сообщили, когда выпишут освобожденных из плена в ОРДЛО. Сейчас в больнице находится 60 из 76 человек.

 

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Теги: Асеев, плен, пытки
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Комментариев (8)
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Джо-кер    03.01.2020, 12:21
Оценка:  +1
Джо-кер
Россиянам желаю в новом году: болейте раком, СПИДом, гонореей, трахеитом, туберкулезом и бронхитом, рожайте даунов скоты. Будьте вы прокляты(((((.
alex-zol    03.01.2020, 12:20
Оценка:  -4
alex-zol
Джо-кер, скажи мамке, пусть вызывает ментов))))))))))))))))))))))))))) ))
alex-zol    03.01.2020, 12:18
Оценка:  -4
alex-zol
бляяя, в рай попал, печенья рошеновского поел. купите срочно ему квартиру и советником в какое нибудь министерство!!!)))))))))))
Джо-кер    03.01.2020, 12:17
Оценка:  +2
Джо-кер
Слава Украине. Смерть российским оккупантам.
Джо-кер    03.01.2020, 12:15
Оценка:  0
Джо-кер
Путин-капут.
VSHIVANKA    03.01.2020, 12:09
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЕМУ ТОЖЕ ХОЧЕТСЯ ВСЯКИХ ПРЕМИЙ , ИНТЕРВЬЮ , РУКОПОЖАТИЙ , ПОХЛОПЫВАНИЙ ХОЗЯЙСКИХ РУК ПО ЗАГРИВКУ , НУ ИЛИ КВАРТИРКУ КАКУЮ , ЗВЕЗДУЛЬКУ , МАНДАТИК ДЕПУТАТИКА .....?
ira0957    03.01.2020, 12:16
Оценка:  -3
ira0957
Да, да, сейчас придумает фишечку погорячее и, не жалея сил, начнет метать г о в н о на вентилятор )
Квартирку ведь тоже отработать надо )
Джо-кер    03.01.2020, 12:18
Оценка:  0
Джо-кер
Вешайся, мразь.
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