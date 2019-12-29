Журналист Асеев о пытках боевиков: Не готовы даже представить подобное

Освобожденный украинец сам снял баннер в свою поддержку.

Освобожденный из плена боевиком в рамках масштабного обмена 29 декабря украинский журналист Станислав Асеев рассказал журналистам о своей жизни в плену.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН.

С началом военной агрессии на Донбассе Асеев остался жить в оккупированной Макеевке из-за семьи. Вскоре он начал писать о жизни в “ДНР” для украинских изданий. В 2017 году журналистка схватили и посадили в тюрьму на 20 лет по “приговору” псевдосуда “ДНР”.

Журнал, для которого писал Асеев, вывесил на фасаде своей редакции баннер в поддержку пленника. Сегодня Станислав собственноручно его снял.

Сам Асеев заверил, что чувствует себя хорошо, но до сих пор не может привыкнуть к толпам людей на улицах и ночных огней.

Зайдешь в супермаркет - видишь такое количество товаров. Печенье - там мы его делили на всех и доставалось по кусочку. А здесь все в неограниченном количестве, - поделился Асеев.

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Он также прокомментировал интервью на росТВ, в ходе которого признался, что якобы работал на украинскую разведку. По его словам, он вынужден был пойти на этот шаг, поскольку боевики угрожали расправиться с его близкими.

Тему пыток просит пока не трогать. Он не готов детально рассказать об унижениях, которые пришлось пережить в плену боевиков.

Еще следует убедить людей на этой территории, что такое вообще возможно в центре Донецка в 2019 году, - сказал он.

Планов на будущее у Асеева пока нет. Он пока наслаждается жизнью на свободе.

Я все еще удивляюсь новым телефонам. Сейчас говорить о какой-то работе достаточно сложно, - добавил журналист.

Напомним, в "Феофании" сообщили, когда выпишут освобожденных из плена в ОРДЛО. Сейчас в больнице находится 60 из 76 человек.

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