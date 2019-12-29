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Украинские почтовые марки назвали самыми красивыми в Европе

Комментариев: 1
Марки "Укрпочты" с птицами завоевали первое место в международном конкурсе.
Украинские марки с птицами признали самыми лучшими в Европе
Украинские марки с птицами признали самыми лучшими в Европе
Укрпошта/Facebook

Марки украинской почты получили 1 место в конкурсе “Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019“. Об этом рассказали в пресс-службе “Укрпочты“.

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Украинские почтовые марки получили золото по программе “Европа“ на тему “Птицы“.: Лучшими марками стали “Аист белый“ и “Соловей восточный“ в исполнении художника Натальи Кохаль.

 

Напомним, киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС.

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Теги: Укрпочта, почтовые марки, птицы, рейтинг
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Комментариев (1)
ira0957    03.01.2020, 12:13
Оценка:  -2
ira0957
Ну, хоть что-то... ))
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