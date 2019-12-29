Украинские почтовые марки назвали самыми красивыми в Европе

Марки "Укрпочты" с птицами завоевали первое место в международном конкурсе.

Украинские марки с птицами признали самыми лучшими в Европе Укрпошта/Facebook

Марки украинской почты получили 1 место в конкурсе “Лучшая марка Европы - выбор коллекционера 2019“. Об этом рассказали в пресс-службе “Укрпочты“.

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Украинские почтовые марки получили золото по программе “Европа“ на тему “Птицы“.: Лучшими марками стали “Аист белый“ и “Соловей восточный“ в исполнении художника Натальи Кохаль.





Напомним, киевская елка вошла в пятерку лучших в ЕС.

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