Сотрудницу Офиса Генпрокурора подозревают в сбыте метадона

Дома у женщины нашли 30 таблеток наркотического препарата.

Читай также: 257 кг кокаина на 51 млн долларов: Нефедов рассказал об успехах собак таможни

Сотрудницу Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

По месту жительства женщины в поселке Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

Читай также: В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина

Также установлено, что сотрудница генпрокуратуры причастна к сбыту наркотических веществ. Подозреваемая задержана.

Напомним, в Донецкой области разоблачили интернет-магазин по продаже наркотиков. “Покупки“ злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.