Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сотрудницу Офиса Генпрокурора подозревают в сбыте метадона

Комментариев: 0
Дома у женщины нашли 30 таблеток наркотического препарата.
Сотрудницу Офиса Генпрокурора подозревают в сбыте метадона
Сотрудницу Офиса Генпрокурора подозревают в сбыте метадона
facebook МВД

Читай также: 257 кг кокаина на 51 млн долларов: Нефедов рассказал об успехах собак таможни

Сотрудницу Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в причастности к торговле наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию из правоохранительных органов.

По месту жительства женщины в поселке Боярка Киевской области был проведен обыск, во время которого обнаружено и изъято 30 таблеток метадона.

Читай также: В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина

Также установлено, что сотрудница генпрокуратуры причастна к сбыту наркотических веществ. Подозреваемая задержана.

Напомним, в Донецкой области разоблачили интернет-магазин по продаже наркотиков. “Покупки“ злоумышленники доставляли путем закладок, оставляя дозы в обусловленных местах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: наркотики, Офис Генпрокурора
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь