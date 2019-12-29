Аферисты обманывали украинцев на продаже авто, техники, смартфонов

Общая сумма убытков составила больше миллиона гривен.

СБУ разоблачила масштабную схему обмана украинцев в Полтавской области. В преступную группировку входили 12 человек, которые занимались мошенничеством через интернет. Об этом сообщает СБУ.

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"Злоумышленники размещали на сайтах объявлений недостоверную информацию о якобы продаже автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, мобильных телефонов. Покупатели перечисляли деньги на один из банковских счетов подставных лиц в качестве предоплаты. Однако товары они не получали" - говорится в сообщении.

Мошенники обманули украинцев на миллион гривен

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"Во время 25 обысков в помещениях и автомобилях организаторов группировки правоохранители обнаружили банковские карточки, компьютерную технику, оружие и другие вещественные доказательства. СБУ просит всех пострадавших обращаться по телефонам: 0532-51-18-38, 068-858-13-03 или лично по адресу: г. Полтава, ул. Соборности, 39" - подытожили в СБУ.





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