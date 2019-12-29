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Милованов заступился за Зеленского из-за новогоднего поздравления

Комментариев: 8
Министр Милованов вступился за президента Зеленского после его критики из-за новогоднего поздравления.
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов
facebook.com\Тимофей Милованов

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов вступился за президента Владимира Зеленского из-за его скандального новогоднего поздравления, где прозвучала фраза, “какая разница“. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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“Достаточно часто наши оценки являются субъективными и предвзятыми. Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает, сильное и хорошо и не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если мы к человеку равнодушны или он нам не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее“, - написал министр.

Также министр отметил, что не увидел ничего крамольного в прозвучавшем из уст президента посыле “какая разница“, который разозлил многих украинских патриотов.

Например, в речи президент Украины сказал “какая разница“. А как можно было сказать лучше, чтобы передать основную идею объединения и при этом не обидеть важные идеи и убеждения людей? – написал министр.

Скриншот
Скриншот
facebook.com\Тимофей Милованов

Напомним, ранее Министр Милованов сказал, что Украина беднее Кубы.

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Теги: Зеленский, Милованов, Новогоднее поздравление
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Комментариев (8)
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kapablankas    03.01.2020, 12:30
Оценка:  -4
kapablankas
какая критика ????

воняли 3 петиных канала

и порохоботские сайты под тем же управлентем
asfd0    03.01.2020, 12:26
Оценка:  -3
asfd0
критикуют те, кто хочет бесконечного хаоса в Украине, лишь бы потролить РФ.
Из_бана    03.01.2020, 12:24
Оценка:  +1
Из_бана
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха? .......
Колишній-східняк    03.01.2020, 12:25
Оценка:  +2
Колишній-східняк
петушка хвалит кукуха
alex-zol    03.01.2020, 12:16
Оценка:  -2
alex-zol
А кто критикует? 8-% упоротых? Да и йух с ними))))))))))))))))
Колишній-східняк    03.01.2020, 12:24
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А вот сейчас и посмотрим, что ты получишь, плюсы или минусы. Это и будут проценты...
Из_бана    03.01.2020, 12:28
Оценка:  +1
Из_бана
Оценку он сам себе накрутит. Это 146%.
kapablankas    03.01.2020, 12:32
Оценка:  -4
kapablankas
да уж кто бы п и здел
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