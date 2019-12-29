Милованов заступился за Зеленского из-за новогоднего поздравления

Министр Милованов вступился за президента Зеленского после его критики из-за новогоднего поздравления.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов вступился за президента Владимира Зеленского из-за его скандального новогоднего поздравления, где прозвучала фраза, “какая разница“. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Достаточно часто наши оценки являются субъективными и предвзятыми. Если нам нравится человек, то мы видим в том, что он делает, сильное и хорошо и не замечаем слабое и плохое. И наоборот, если мы к человеку равнодушны или он нам не нравится, то мы видим больше негатива и не замечаем что-то хорошее“, - написал министр.

Также министр отметил, что не увидел ничего крамольного в прозвучавшем из уст президента посыле “какая разница“, который разозлил многих украинских патриотов.

Например, в речи президент Украины сказал “какая разница“. А как можно было сказать лучше, чтобы передать основную идею объединения и при этом не обидеть важные идеи и убеждения людей? – написал министр.

Скриншот facebook.com\Тимофей Милованов

Напомним, ранее Министр Милованов сказал, что Украина беднее Кубы.

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