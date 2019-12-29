Найем в Укроборонпроме получил зарплату в семь раз больше оклада

При должностном окладе в 43 000 гривен Найем в декабре получил более 310 тысяч гривен.

Зарплата заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти госконцерна Укроборонпром Мустафы Найема в декабре прошлого года в семь раз превысила его месячный должностной оклад. Об этом в пятницу, 3 января, сообщают Українські новини со ссылкой на ответ Укроборонпрома и Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

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Так, должностной оклад Найема составляет 43 000 гривен, а зарплата за декабрь (с премией и надбавками) была выплачена в размере 310 521 грн.

“Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти государственного концерна Укроборонпром Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти государственного концерна Укроборонпром содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления“, - сказано в ответе.

Уточним, данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (существенные изменения в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы (Укроборонпром), составляет 310 521 гривну.

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Напомним, ранее Мустафу Найема назначили на должность заместителя гендиректора государственного концерна Укроборонпром 21 ноября.