Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Найем в Укроборонпроме получил зарплату в семь раз больше оклада

Комментариев: 0
При должностном окладе в 43 000 гривен Найем в декабре получил более 310 тысяч гривен.
Названа зарплата Найема в Укроборонпроме
Названа зарплата Найема в Укроборонпроме
Мустафа Найем / Facebook

Зарплата заместителя гендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти госконцерна Укроборонпром Мустафы Найема в декабре прошлого года в семь раз превысила его месячный должностной оклад. Об этом в пятницу, 3 января, сообщают Українські новини со ссылкой на ответ Укроборонпрома и Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. 

Читай также: Зарплата Найема в Укроборонпроме составила около трети миллиона в месяц

Так, должностной оклад Найема составляет 43 000 гривен, а зарплата за декабрь (с премией и надбавками) была выплачена в размере 310 521 грн.

“Месячный должностной оклад заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти государственного концерна Укроборонпром Мустафы Найема составляет 43 000 гривен. Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти государственного концерна Укроборонпром содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления“, - сказано в ответе.

Уточним, данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствуют (существенные изменения в декларациии о доходах Найема за 2018 год), что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы (Укроборонпром), составляет 310 521 гривну. 

Читай также: Абромавичус заявил, что получает 4,5 тыс грн в месяц

Напомним, ранее Мустафу Найема назначили на должность заместителя гендиректора государственного концерна Укроборонпром 21 ноября.
 
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Поделись:
Теги: Мустафа Найем, Укроборонпром, зарплата, Найем
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь