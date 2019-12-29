Под Черниговом мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь
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В Черниговской области полиция задержала мужчину, который неоднократно насиловал свою малолетнюю дочь. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.
С заявлением о насилии над девочкой к правоохранителям обратились работники, занимающиеся проблемами детей. По их словам, житель Козелецкого района неоднократно вступал в половые отношения со своей малолетней дочерью против ее воли.
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Девочку осмотрел гинеколог, который подтвердил, что у несовершеннолетней были половые отношения. Ее отца задержали, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), мера пресечения — лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Напомним, юноша убил священника-педофила и проткнул ему горло крестом. Предположительно, что юноша был жертвой священника-педофила. Момент убийства он не помнит.
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