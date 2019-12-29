Под Львовом мужчину на BMW оштрафовали, а через 5 минут он устроил ДТП

За 5 минут горе-водитель отличился дважды.

На трассе Киев Чоп во Львовской области водитель BMW устроил серьезную аварию с пострадавшими спустя 5 минут после того, как его оштрафовали копы за превышение скорости.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, 43-летний водитель авто марки BMW 730 LD пытался обогнать другой автомобиль на перекрестке. Мужчина не справился с управлением, протаранил еще одно авто марки BMW, сбил парапеты на дороге и влетел в кирпичную ограду.

Мужчина 5 минут до аварии был оштрафован facebook.com/lvivpolice

В результате столкновения пострадала 16-летняя пассажирка из автомобиля водителя-нарушителя. Девушку срочно госпитализировали. О ее состоянии данных пока нет.

Фото с места ДТП facebook.com/lvivpolice

Авто серьезно пострадало facebook.com/lvivpolice

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Сообщается, что за 5 минут до аварии водителя того же автомобиля оштрафовали возле села Солонка Львовской области за превышение скорости.

Напомним, в Киеве пьяный водитель заснул на месте ДТП. Водитель врезался в припаркованный автомобиль и решил поспать на месте аварии.

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