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В Сумской области 20-летний парень получил пожизненное за двойное убийство

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Молодой мужчина убил своего одногруппника и его мать.
В Сумской области 20-летний парень получил пожизненное за двойное убийство
В Сумской области 20-летний парень получил пожизненное за двойное убийство
Прокуратура Сумской области

Суд Сумской области 2 января 2020 года принял решение о пожизненном заключении для 20-летнего парня, признанного виновным в двойном убийстве. Об этом сообщает прокуратура. 

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"26 октября 2017 года около 6:00 утра житель с Гай-Мошенка Ахтырского района подошел к собственному дому, в котором находились его жена и сын. Хозяин дома, зная, что его семья дома, долгое время стучал в дверь, но никто не отзывался. Когда мужчина разбил окно и вошел в дом, то на пороге увидел окровавленное тело своей жены без признаков жизни. Прибыв по вызову, следственно-оперативная группа в другой комнате обнаружила еще и тело парня" - говорится в сообщении. 

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"Убийцей оказался 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к "другу", они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение несовместимое с жизнью.

Ранее произошло двойное убийство на Буковине. Во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили в колодце мертвыми его мать и сестру.

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Теги: Сумская область, пожизненное заключение, двойное убийство
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