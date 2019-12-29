Смертельное ДТП под Ровно: погибли двое односельчан

Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и легкового авто.

2 января, в селе Глинное, в Ровненской области, произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись мотоцикл Bird и автомобиль “Opel Astra“ . В результате происшествия погибли двое односельчан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Ровненской области.

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Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимы с жизнью для 22-летнего водителя мотоцикла. По дороге в больницу от травм скончался и его 28-летний пассажир.



49-летний водитель легкового авто не пострадал. Сообщаетмся, что по результатам освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,96 промилле.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Назначены соответствующие экспертизы.





Напомним, в Киеве пьяный водитель заснул на месте ДТП.

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