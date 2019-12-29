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В Одессе полицейские ловили четырех лошадей

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Патрульные обнаружили четырех лошадей в Киевском районе Одессы.
В Одессе копы на дороге нашли четырех лошадей
В Одессе копы на дороге нашли четырех лошадей
Скриншот

Утром, 3 января, во время патрулирования Киевского района, на проспекте Свободы, одесские патрульные обнаружили четырех лошадей. Животные гуляли по проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одессы.

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Полицейские смогли разыскать владелицу животных. Она рассказала правоохранителям, что кони были привязаны у нее во дворе, но каким-то образом смогли сбежать на улицу.

Патрульные провели беседу с хозяйкой и вернули ей лошадей.



Напомним, в Ровенской области детей перевозят в странной "карете" с лошадью.

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Теги: лошади, Одесса, полиция
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