В Украине еще один человек скончался от вируса гриппа

Еще один человек умер от гриппа в Украине.

В Украине зафиксировали еще одну смерть от осложнений после заболевания вирусом гриппа. Об этом сообщил Центр общественного здоровья у себя в Facebook.

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“Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019 года, вирус гриппа типа А установлен лабораторно. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 года больной умер“, - говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% - дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

В Центре общественного здоровья напомнили, что профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация. Иммунизация уменьшает вероятность заболеть гриппом и риски серьезных осложнений, госпитализации и смерти от заболевания.

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Симптомы гриппа: внезапное начало болезни; головная боль; ломота в мышцах и суставах; боль в горле; повышение температуры тела до 38° С и выше; кашель, в отдельных случаях - рвота и понос.

Как можно заразиться вирусом гриппа: передаться воздушно-капельным; вследствие тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

При первых симптомах обязательно обращайтесь к семейному врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Напомним, ранее в Польше зафиксировали вспышку птичьего грипп

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