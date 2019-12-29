Боевики на Донбассе участили обстрелы собственных позиций – разведка

Виной тому плохое взаимодействие и пьянство.

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В подразделениях оккупационных войск на Донбассе участились случаи открытия огня по собственным позициям. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск имитирует соблюдение “режима тишины“ в соединениях и частях 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК, создав так называемые “группы контроля“.

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Вместе с тем, в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям (так называемого “дружественного огня“): наблюдается в полосе ответственности “11-го отдельного мотострелкового полка“, “1-й отдельной мотострелковой бригады“ и “4 отдельной мотострелковой бригады“.

Открытие “дружественного огня“ противником стало возможным из-за неудовлетворительной организации взаимодействия между подразделениями оккупантов и чрезмерного употребления спиртных напитков личным составом. При этом, упомянутыми “группами контроля“ такие случаи учитываются как обстрелы со стороны ВСУ.

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Тем самым противник пытается оправдать обстрелы, которые сам же ведет вроде в ответ на нарушение режима тишины со стороны подразделений Объединенных сил.

Напомним, по информации разведки, боевики возобновили формирования “штрафных рот“, которые оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, причастными к совершению преступлений, которые самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы.

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