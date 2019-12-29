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В центре Запорожья военный пытался изнасиловать двух женщин

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К счастью, обеих жертв спасли прохожие.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/kyiv.gp.gov.ua Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1912022-V-Doneckoj-oblasti-otec-spaival-doch--i-domogalsja-ee © News.bigmir.net

На проспекте Соборном в центре Запорожья боец Национальной гвардии Украины дважды нападал на женщин и заставлял вступить с ним в интимную связь.

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Об этом сообщает местное издание 368.media, ссылаясь на материалы уголовного дела по ст.152 УК.

Сообщается, что боец 19-го отдельного батальона Нацгвардии совершил нападение на женщину. Он закрыл ей рот рукой под угрозой физического насилия заставлял вступить с ним в половую связь. Между тем, жертву спас случайный прохожий, который спугнул насильника.

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Между тем, злоумышленник не покидал надежды удовлетворить свою страсть. Спустя несколько часов в том же районе на улице Водограйной насильник второй раз напал на женщину и пытался ее изнасиловать. К счастью, девушка вырвалась и убежала.

Напомним, под Черниговом мужчина регулярно насиловал несовершеннолетнюю дочь. Горе-отец задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

 

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Теги: насилие, изнасилование, военный, Запорожье
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Комментариев (1)
Pivkov3    03.01.2020, 13:35
Оценка:  -1
Pivkov3
Воин света воин добра
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