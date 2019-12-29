Пробное ВНО: Сколько стоит, когда регистрироваться и сдавать

Сегодня началась регистрация на пробное ВНО.

Пробное ЗНО: Сколько стоит и когда сдавать Украинский центр оценивания качества образования / Facebook

В пятницу, 3 января, стартовала регистрация для участия в пробном ЗНО ( ВНО или внешнее независимое оценивание). Зарегистрироваться могут все желающие до 24 января. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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Пробное тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

Пробное внешнее независимое оценивание является платной услугой. Стоимость составляет от 138 до 150 грн

Пробное ЗНО: Сколько стоит и когда сдавать Украинский центр оценивания качества образования / Facebook

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Регистрация в пробном ВНО не является автоматической регистрацией для основной сессии ВНО. Результат пробного ВНО не засчитывается в результат основного ВНО.

Как сообщалось, государство тратит до 100 тыс. грн на образование одного ребенка в малонаселенных регионах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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