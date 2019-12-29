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Как правильно оформить электронную трудовую книжку

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В Пенсионном фонде рассказали, как правильно пользоваться электронной трудовой книжкой.
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет/Instagram

Пенсионный фонд Украины создал новый сервис "Электронная трудовая книжка", который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности. Он будет доступен на онлайн-платформе электронных услуг.

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Электронная трудовая книжка будет хранить информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя с 1998 года. Также в ней будут отображаться данные о страховых взносах.

Застрахованные лица и работодатели получат возможность предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года. Для этого нужны будут сканированные копии предусмотренных документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.

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Для того, чтобы воспользоваться онлайн-услугой, необходимо зарегистрироваться на портал Пенсионного фонда. Для этого нужна будет квалифицированная электронная подпись.

Напомним, в Кабмине рассказали о новом Трудовом кодексе.

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Теги: пенсионный фонд, электронная трудовая книга, возраст
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