Как правильно оформить электронную трудовую книжку

В Пенсионном фонде рассказали, как правильно пользоваться электронной трудовой книжкой.

Пенсионный фонд Украины создал новый сервис "Электронная трудовая книжка", который позволяет гражданам просматривать сведения о трудовой деятельности. Он будет доступен на онлайн-платформе электронных услуг.

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Электронная трудовая книжка будет хранить информация обо всех трудовых отношениях работника по данным отчетных сведений работодателя с 1998 года. Также в ней будут отображаться данные о страховых взносах.



Застрахованные лица и работодатели получат возможность предоставлять информацию о трудовой деятельности до 1998 года. Для этого нужны будут сканированные копии предусмотренных документов, заверенных квалифицированной электронной подписью.

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Для того, чтобы воспользоваться онлайн-услугой, необходимо зарегистрироваться на портал Пенсионного фонда. Для этого нужна будет квалифицированная электронная подпись.

Напомним, в Кабмине рассказали о новом Трудовом кодексе.

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