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В Одессе ненужные елки можно обменять на конфеты

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Инициатива принята горсоветом для охраны окружающей среды.
В Одессе ненужные елки можно обменять на конфеты
В Одессе ненужные елки можно обменять на конфеты
Одесский горсовет

Одесский горсовет принял решение выдавать конфеты всем гражданам, которые избавятся от ненужной новогодней елки в специально отведенном месте, а не у мусорного бака. Соответствующее решение опубликовано на сайте местных властей. 

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"Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого" - говорится в сообщении.

 

Принять участие в акции может каждый желающий до 1 февраля 2020 года

Всего городские власти предусмотрели 67 мест для сдачи елок. 

Елки принимаются по адресам:

  • просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином "Копейка");
  • Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),
  • просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);
  • ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);
  • ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);
  • ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);
  • ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе).

С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте горсовета Одессы.

В Одессе ненужные елки можно обменять на конфеты
В Одессе ненужные елки можно обменять на конфеты
Одесский горсовет

Ранее сообщалось о том, что в Одессе торговцы бросили на улицах тысячи непроданных елок.

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Теги: Одесса, Елки, горсовет, конфеты
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