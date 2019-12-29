В Одессе ненужные елки можно обменять на конфеты
Одесский горсовет принял решение выдавать конфеты всем гражданам, которые избавятся от ненужной новогодней елки в специально отведенном месте, а не у мусорного бака. Соответствующее решение опубликовано на сайте местных властей.
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"Взамен хвойных деревьев можно получить конфеты или другие сладости. Количество принесенных хвойных деревьев не отразится на количестве сладкого" - говорится в сообщении.
Принять участие в акции может каждый желающий до 1 февраля 2020 года
Всего городские власти предусмотрели 67 мест для сдачи елок.
Елки принимаются по адресам:
- просп. Ак. Глушко, 11/1 (за магазином "Копейка");
- Люстдорфская дорога, 176 (во дворе),
- просп. Ак. Глушко, 26 (в парке);
- ул. Ильфа и Петрова, 10 Б (торец дома);
- ул. Ильфа и Петрова, 12 (за ТП);
- ул. Ак. Королева, 80А, 80 Б (зелёная зона);
- ул. Ак. Вильямса, 81/3 (во дворе).
С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте горсовета Одессы.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе торговцы бросили на улицах тысячи непроданных елок.
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