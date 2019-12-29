Участие Антоненко в следственном эксперименте сорвало следствие

Адвокат подозреваемого в убийстве Шеремета объяснил, почему его подзащитный не участвовал в эксперименте.

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Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрей Riffmaster Антоненко – отказался от бесплатного адвоката для проведения следственного эксперимента, поэтому последний не состоялся. Об этом пишет УНН со ссылкой на адвоката Антоненко Станислава Кулика.

По словам Кулика, этот следственный эксперимент изначально был инициирован стороной защиты. Однако органы предварительного расследования в нарушение норм уголовно-процессуального права вовремя не предупредили адвокатов о его проведении. Адвокат Юлии Кузьменко успел приехать, а вот из адвокатов Андрея Антоненко прибыть не успел никто.

И они, я думаю, что это было сделано специально, применили исключительный метод – назначили адвоката системы бесплатной стороны правовой помощи для того, чтобы он приехал и совершил защиту именно так, как им было нужно. Чисто формально – так как в данной категории дел участие адвоката обязательно – они не могли этого не сделать. Однако Антоненко отказался как раз не от следственного эксперимента, а от бесплатного адвоката, потому что он имеет троих защитников, которые, если бы были предупреждены надлежащим образом заранее, прибыли и предоставили ему квалифицированную юридическую помощь, - рассказал Кулик.

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Он также отметил, что защитники Антоненко все еще ждут материалы дела для того, чтобы эксперимент был проведен должным образом.

Даже если бы мы прибыли вовремя, мы бы не имели возможности нормально участвовать в следственном эксперименте, потому что мы не знакомы с материалами, и не могли соответственно подготовиться. Я вчера, говоря со следователями, отмечал, если вы согласны – я могу и на 6 утра прибыть сегодня и ознакомиться с материалами. И хоть через час после этого проводить следственный эксперимент. Никакого ответа вновь не было, - разъяснил Кулик.

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По информации защитника, для проведения эксперимента перекрыли целую улицу, но в итоге в эксперименте смогла поучаствовать только Юлия Кузьменко.

Они провели пока отдельно, только госпожа Кузьменко. Но я не совсем понимаю, какое это имеет доказательственное значение, если она не рядом с Антоненко. Надо было все делать по закону, - резюмировал адвокат.

Напомним, 2 января вечером адвокат одной из подозреваемых по этому делу - Юлии Кузьменко - сообщил о проведенном следственном эксперименте. Подозреваемая должна была повторить путь женщины, зафиксированной на видео, фигурирующем в деле, чтобы по ее походке можно было подтвердить или опровергнуть, что Кузьменко и есть та самая женщина.

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