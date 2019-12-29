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Депутат от партии Порошенко упрекнул евреев в помощи нацистам

Комментариев: 2
Нардеп Николай Княжицкий отреагировал на заявление послов Израиля и Польши.
Народный депутат Николай Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий
Николай Княжицкий/Facebook

Народный депутат от “Европейской Солидарности“ Николай Княжицкий ответил на заявление послов Польши и Израиля о недопустимости проведения чествований лидеров ОУН украинской властью. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

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“Какие этнические чистки мог пропагандировать, например министр правительства УНР Иван Липа, который родился в Керчи, а умер в 1923 году в Винниках под Львовом? Ничего подобного не было. И позиции Бандеры и Мельника были противоположными. Если кто-то и разжигает антисемитизм и межнациональную рознь, то это Владимир Путин, который только что обвинил в антисемитизме весь польский народ“ - написал Княжицкий.

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Княжицкий также заявил, что “тысячи евреев наивно выходили встречать нацистов хлебом и солью“.

“Что говорить, если даже в украинских городах тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии. Большинство из них стали жертвами Холокоста“, - добавил он.



Напомним, послы Израиля и Польши осудили чествование Украиной лидеров ОУН.

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Теги: евреи, нацисты, Княжицкий, Холокост
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Комментариев (2)
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кадобр    03.01.2020, 15:27
Оценка:  0
кадобр
Такие особи походу рождаются с мышиным мозгом,расположенным вверх тормашками))Логическая цепочка в них не умещается)))
stubborn+    03.01.2020, 14:44
Оценка:  -2
stubborn+
Вон оно что. Так мойши хотели аДика задобрить. Ну-ну...
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