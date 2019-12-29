В Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города

Причина - мужчина хотел поправить иллюминацию на свой вкус.

В Ивано-Франковске неизвестный мужчина взобрался на главную елку города, чтобы поправить иллюминацию. Нарушителя задержали работники Муниципальной варты. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

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“Сегодня ночью работники Муниципальной варты в ходе пешего патрулирования центральной части города увидели мужчину, который залез на главную елку. Инспекторы его сняли и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Нарушитель объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус“ - говорится в сообщении.

Также инспекторы обнаружили двух мужчин без сознания в сквере. Одного удалось привести в сознание, второй был госпитализирован.

Ранее в США мужчина залез на главную ель страны перед Белым домом. Полиция уговорила неизвестного спуститься с дерева самостоятельно. В результате инцидента были повреждены некоторые огни.

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