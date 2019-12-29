Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города

Комментариев: 0
Причина - мужчина хотел поправить иллюминацию на свой вкус.
В Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города
В Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города
Муниципальная варта / Facebook

В Ивано-Франковске неизвестный мужчина взобрался на главную елку города, чтобы поправить иллюминацию. Нарушителя задержали работники Муниципальной варты. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook.

Читай также: Пьяный забрался на главную елку Борисполя

“Сегодня ночью работники Муниципальной варты в ходе пешего патрулирования центральной части города увидели мужчину, который залез на главную елку. Инспекторы его сняли и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Нарушитель объяснил свой поступок тем, что хотел поправить праздничную иллюминацию на свой вкус“ - говорится в сообщении.

Также инспекторы обнаружили двух мужчин без сознания в сквере. Одного удалось привести в сознание, второй был госпитализирован.

Ранее в США мужчина залез на главную ель страны перед Белым домом. Полиция уговорила неизвестного спуститься с дерева самостоятельно. В результате инцидента были повреждены некоторые огни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Ивано-Франковск, елка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь