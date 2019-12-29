Военная группировка РФ в Крыму способна наступать – эксперт

Милитаризации оккупированного Крыма РФ уделяла больше внимания, чем укреплению калининградского анклава.

Читай также: ФСБ заявила о задержании украинцев в Крыму

Россия создала в аннексированном Крыму мощную военную группировку, способную не только обороняться, но и вести наступление. Об этом рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью “Крым.Реалии“.

В Крыму уже давно создана мощная межвидовая группировка сил, которая способна выполнять задачи как по обороне, так и по наступлению. После оккупации Крым был приоритетом при перевооружении, то есть, современные системы ПВО шли туда раньше, чем в другие военные округа, - отметил аналитик.

Читай также: В Крыму заговорили о прямом авиасообщении с Киевом

По его данным, численность российских войск в Крыму сегодня насчитывает приблизительно 30-35 тысяч человек. Белесков отметил, что милитаризация Крыма проводилась россиянами в более высоком темпе, чем милитаризация Калининградской области, которая со всех сторон окружена странами НАТО и представляет собой “форпост России на Западе“.

Напомним, в Кабинете министров озвучили план деоккупации Крыма. Для возвращения полуострова нужен формат, подобный нормандскому, считают в правительстве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.