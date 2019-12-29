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Военная группировка РФ в Крыму способна наступать – эксперт

Комментариев: 4
Милитаризации оккупированного Крыма РФ уделяла больше внимания, чем укреплению калининградского анклава.
Николай Белесков
Николай Белесков
кадр из видео

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Россия создала в аннексированном Крыму мощную военную группировку, способную не только обороняться, но и вести наступление. Об этом рассказал аналитик украинского Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью “Крым.Реалии“.

В Крыму уже давно создана мощная межвидовая группировка сил, которая способна выполнять задачи как по обороне, так и по наступлению. После оккупации Крым был приоритетом при перевооружении, то есть, современные системы ПВО шли туда раньше, чем в другие военные округа, - отметил аналитик.

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По его данным, численность российских войск в Крыму сегодня насчитывает приблизительно 30-35 тысяч человек. Белесков отметил, что милитаризация Крыма проводилась россиянами в более высоком темпе, чем милитаризация Калининградской области, которая со всех сторон окружена странами НАТО и представляет собой “форпост России на Западе“.

Напомним, в Кабинете министров озвучили план деоккупации Крыма. Для возвращения полуострова нужен формат, подобный нормандскому, считают в правительстве.

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Теги: Крым, Россия, российская агрессия, эксперт
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Комментариев (6)
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BROKER666    03.01.2020, 15:35
Оценка:  +1
BROKER666
да помним мы как летает буревестник... чуть пол-каганата накрыло радиооактивным облаком
BROKER666    03.01.2020, 15:37
Оценка:  0
BROKER666
да и грибовидное облако красиво смотрелось при взрыве под ачинском... если кого-то и можете превратить в радиоактивный пепел, то только себя любимых-лишнехромосомных
asfd0    03.01.2020, 15:17
Оценка:  -1
asfd0
способна наступать? Та ну нафик и шо, парада на Кр.Площади не будет как турчин обещал ? ))))))))))
ira0957    03.01.2020, 14:51
Оценка:  -3
ira0957
Мы можем наступать, мы можем построить Крымский мост ) Мы много чего можем )
s-e-r    03.01.2020, 15:37
Оценка:  0
s-e-r
---
VSHIVANKA    03.01.2020, 14:38
Оценка:  -4
VSHIVANKA
С ТЕМ ОРУЖИЕМ , КОТОРОЕ СЕЙЧАС ИМЕЕТСЯ В РОССИИ И НАСТУПАТЬ НЕ НУЖНО....)))
НЕСКОЛЬКИХ ЗАЛПОВ РАКЕТАМИ " КАЛИБР " ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОЕННЫМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ , И ЭУРОПЭЙЦИ С БЕЛЫМИ ФЛАГАМИ , В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ БУДУТ ПЕТЬ ГИМН РОССИИ.....)))
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