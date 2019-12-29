Каждый третий нардеп использует свои полномочия, чтобы летать в ОАЭ
Каждый третий народный депутат Украины пользуется своими служебными полномочиями, чтоб ездить в ОАЭ.
Читай также: Большинство украинцев не любят читать
Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины.
Специалиты тщательно проанализировали группы стран, в которые чаще всего записываются народные депутаты, чтобы ездить для обмена опытом.
Сообщается, что в Верховной Раде Украины всего действует 47 таких групп, каждая из которых представляет отдельную страну.
Тройка стран-лидеров среди украинских нардеп выглядит так:
- США - 176 депутатов;
- Канада -144 депутатов;
- Великобритания - 135 депутатов.
Читай также: В Украине резко выросло число оптимистов - опрос
Кроме того, популярностью среди парламентариев пользуются: Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.
Также нардепы выбирают экзотические варианты:
- Объединенные Арабские Эмираты - 118 депутатов;
- Япония - 117 депутатов;
- Куба - 48 депутатов;
- Сингапур - 48 депутатов;
- Южная Корея - 41 депутат;
- Саудовская Аравия - 21 депутат;
- Монако - 17 депутатов.
Выбор экзотической страны для обмена опытом значит не только политический туризм, но и возможность путешествовать данной страной. Именно поэтому народные избранники их выбирают.
В КИУ отметили, что практической пользы от таких путешествий мало. К примеру, в монархической Саудовской Аравии роль парламента очень занижена и далека от украинских реалий. Так же мало пользы от поездок в ОАЭ или Монако.
Напомним, ранее Арахамия сообщил, что депутаты должны зарабатывать от 70 до 100 тыс. гривен в месяц. Давид Арахамия считает, что зарплата нардепа должна составлять от 70 до 100 тыс. гривен ежемесячно.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.