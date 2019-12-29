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Каждый третий нардеп использует свои полномочия, чтобы летать в ОАЭ

Комментариев: 2
КИУ провел собственное исследование.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/sluganarodu.official

Каждый третий народный депутат Украины пользуется своими служебными полномочиями, чтоб ездить в ОАЭ.

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Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины.

Специалиты тщательно проанализировали группы стран, в которые чаще всего записываются народные депутаты, чтобы ездить для обмена опытом.

Сообщается, что в Верховной Раде Украины всего действует 47 таких групп, каждая из которых представляет отдельную страну.

Тройка стран-лидеров среди украинских нардеп выглядит так:

  • США - 176 депутатов;
  • Канада -144 депутатов;
  • Великобритания - 135 депутатов.

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Кроме того, популярностью среди парламентариев пользуются: Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва. 

Также нардепы выбирают экзотические варианты:

  • Объединенные Арабские Эмираты - 118 депутатов;
  • Япония - 117 депутатов;
  • Куба - 48 депутатов;
  • Сингапур - 48 депутатов;
  • Южная Корея - 41 депутат;
  • Саудовская Аравия - 21 депутат;
  • Монако - 17 депутатов.

Выбор экзотической страны для обмена опытом значит не только политический туризм, но и возможность путешествовать данной страной. Именно поэтому народные избранники их выбирают.

В КИУ отметили, что практической пользы от таких путешествий мало. К примеру, в монархической Саудовской Аравии роль парламента очень занижена и далека от украинских реалий. Так же мало пользы от поездок в ОАЭ или Монако.

Напомним, ранее Арахамия сообщил, что депутаты должны зарабатывать от 70 до 100 тыс. гривен в месяц. Давид Арахамия считает, что зарплата нардепа должна составлять от 70 до 100 тыс. гривен ежемесячно.

 

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Теги: КИУ, исследование, депутаты
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Комментариев (2)
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Мыкола    03.01.2020, 15:24
Оценка:  -1
Мыкола
Только ленивый и безвольный народ может позволить так над собой издеваться ! В европейских странах из-за таких вояжей уже давно бы и след простыл от самих депутатов
П    03.01.2020, 14:45
Оценка:  0
П
Бесценный опыт в Монако.
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