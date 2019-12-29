Каждый третий нардеп использует свои полномочия, чтобы летать в ОАЭ

КИУ провел собственное исследование.

Каждый третий народный депутат Украины пользуется своими служебными полномочиями, чтоб ездить в ОАЭ.

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Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины.

Специалиты тщательно проанализировали группы стран, в которые чаще всего записываются народные депутаты, чтобы ездить для обмена опытом.

Сообщается, что в Верховной Раде Украины всего действует 47 таких групп, каждая из которых представляет отдельную страну.

Тройка стран-лидеров среди украинских нардеп выглядит так:

США - 176 депутатов;

Канада -144 депутатов;

Великобритания - 135 депутатов.

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Кроме того, популярностью среди парламентариев пользуются: Польша, Германия, Италия, Швейцария, Израиль, Франция, Литва.

Также нардепы выбирают экзотические варианты:

Объединенные Арабские Эмираты - 118 депутатов;

Япония - 117 депутатов;

Куба - 48 депутатов;

Сингапур - 48 депутатов;

Южная Корея - 41 депутат;

Саудовская Аравия - 21 депутат;

Монако - 17 депутатов.

Выбор экзотической страны для обмена опытом значит не только политический туризм, но и возможность путешествовать данной страной. Именно поэтому народные избранники их выбирают.

В КИУ отметили, что практической пользы от таких путешествий мало. К примеру, в монархической Саудовской Аравии роль парламента очень занижена и далека от украинских реалий. Так же мало пользы от поездок в ОАЭ или Монако.

Напомним, ранее Арахамия сообщил, что депутаты должны зарабатывать от 70 до 100 тыс. гривен в месяц. Давид Арахамия считает, что зарплата нардепа должна составлять от 70 до 100 тыс. гривен ежемесячно.

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