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Супрун пожаловалась на Facebook из-за Бандеры

Комментариев: 2
Пост Ульяны Супрун с высказываниями Степана Бандеры Facebook удалил.
Ульяна Супрун раскритиковала действия Facebook
Ульяна Супрун раскритиковала действия Facebook
Ульяна Супрун / Facebook

Бывшая и о министра здравоохранения Ульяна Супрун пожаловалась на то, что Facebook удалил ее пост о главе ОУН Степане Бандере. Дело в том, что посте было процитировано несколько высказываний Бандеры, которые Facebook посчитал “пропагандой ненависти“. Об этом Супрун сообщила в Facebook.

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“В заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, набравшее больше 6 тыс распространений и охватило более полумиллиона читателей“ - отметила Супрун.

По словам Супрун, удаление постов происходит не впервые. Например, в сентябре был удален пост  о формуле Штайнмайера с главным месседжем “Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мира“. 

Напомним, Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире.

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Теги: Ульяна Супрун, Facebook
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    03.01.2020, 14:56
Оценка:  0
VSHIVANKA
FACE.BOOK НА МЫРАТВОРЫЦЬ !!!
СУГС !!!
ira0957    03.01.2020, 14:50
Оценка:  +1
ira0957
А почему она не пиздует домой? Поставлена у вас смотрящей?
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