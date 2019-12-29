Супрун пожаловалась на Facebook из-за Бандеры
Бывшая и о министра здравоохранения Ульяна Супрун пожаловалась на то, что Facebook удалил ее пост о главе ОУН Степане Бандере. Дело в том, что посте было процитировано несколько высказываний Бандеры, которые Facebook посчитал “пропагандой ненависти“. Об этом Супрун сообщила в Facebook.
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“В заметке от 2 января не было никакой пропаганды ненависти и ничего, что нарушало бы стандарты сообщества. Но это не помешало заблокировать сообщение, набравшее больше 6 тыс распространений и охватило более полумиллиона читателей“ - отметила Супрун.
По словам Супрун, удаление постов происходит не впервые. Например, в сентябре был удален пост о формуле Штайнмайера с главным месседжем “Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мира“.
Напомним, Уляна Супрун назвала самые опасные места в квартире.
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