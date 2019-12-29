В центре Винницы пьяный уснул на проезжей части

Лежащего посреди проезжей части пешехода спас неравнодушный водитель, который остановился и вызвал полицию.

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В центре Винницы нетрезвый мужчина попытался перейти улицу Соборная в неположенном месте, однако упал посреди дороги и уснул. Об этом сообщает Ситуационный центр города, публикуя соответствующее видео.

Уточняется, что происшествие случилось вечером в канун Нового года.

Гражданин, двигаясь от улицы Хлебной на улицу Соборная, пересек проезжую часть в неустановленном месте. Он мчался изо всех сил через оживленный и опасный для таких маневров перекресток. В дальнейшем гражданин потерял равновесие и упал посреди проезжей части, - говорится в сообщении.

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На видео видно, что после падения легко одетый пешеход не подает признаков активности - вероятно, уснув или утратив сознание. Его спас неравнодушный водитель Mercedes, который остановился и вызвал полицию. Полицейские, в свою очередь, вызвали скорую, и нетрезвый пешеход был госпитализирован.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина залез на главную елку города. Причина - мужчина хотел поправить иллюминацию на свой вкус.

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